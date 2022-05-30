集保結算所30日表示，今（111）年股東會進入旺季，上周5月26日、27日各有103家、121家上市櫃、興櫃公司召開股東常會，其中採用視訊輔助方式召開者各有10家、9家，是集保結算所配合金管會數位化政策及因應防疫需求，建置「股東會視訊會議平台」自4月1日上線以來，第一波密集使用的高峰。

股東會視訊會議於107年公司法立法增訂後，原排除公開發行公司適用，但隨後在數位化浪潮及嚴峻疫情的趨使下，金管會於去（110）年已先行依特別法授權方式，讓17家公司於去年疫情期間已先行試用。今年甫建構正式且完整的法制基礎，經集保結算所的努力推動，股東會期間共計有72家公司將使用，自4月26日開始第一家力積電使用後，單日均僅有1家至2家使用，至5月26日因係股東會旺日，首次有10家公司採用視訊輔助股東會。

集保結算所總經理朱漢強表示，股東會視訊會議是一個全新的制度，對於公司、股東而言可能有些許陌生，但今年已有72家公司申請使用，而集保結算所為確保每場視訊會議皆能順利召開，也特別設置戰情室，全程監控每一場視訊會議連線狀況，即時掌握平台狀態。

接下來另一個高峰是6月17日將有11家公司召開視訊輔助股東會，而且包含多家金控公司，預期同時參與的股東人數將會更多，集保也做好充分準備，有信心提供穩定的視訊連線服務，協助公司完成股東常會的召開。

集保結算所統計，截至5月27日已有26家公司召開視訊輔助股東會，至6月30日尚有46家公司將以視訊輔助方式召開，股東於登記期限內，可至集保結算所股東會視訊會議平台進行登記（https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html），就能以視訊方式參與股東會，相關操作方式另可參考集保結算所網站-「股東會視訊會議平台專區」相關說明。