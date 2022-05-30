《台鐵公司條例》上周五（27日）三讀通過，但攸關行車安全的鐵道監理檢查員卻招募不順，42個名額目前招不滿5人。交通部長王國材今（30）日表示，研議放寬助理檢查員需有4年資歷門檻，讓有志鐵道事業的年輕人加入。

為推動台鐵改革，交通部建立「鐵道監理檢查員」制度，行政院核淮42個名額，去年及今年2次招募，第1梯次錄取2人，第2梯次錄取5人，但有3人放棄，主要是薪資沒有民間企業水準、1年1聘無公務員保障等。

王國材今日下午出席交通部道安會記者會，會後接受媒聯訪表示，曾向人事行政總處爭取提高鐵道監理檢查員待遇，但未獲同意，他已請鐵道局研議，放寬招募條件，未來會持續辦理招考。

目前規定，鐵道監理檢查員職等最低的助理檢查員至少要有4年以上相關資歷，王國材說，這對報考者來說等於是跳槽，如果能取消或降低4年資歷限制，也許可讓有志鐵道業且願意接受嚴格訓練的年輕人投入。

不過，職等較高的資深檢查員需有6年以上相關資歷，主任檢查員更需10年以上相關資歷。

有媒體問到，是否一年一聘影響報考意願？不過王國材認為這不是問題，「像交通部很多同仁是約聘人員，也都做了好多年。」