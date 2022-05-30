在智慧型手機還沒普及之前，大家應該都有相同的經歷吧！一放學回家就要立刻打開電腦，在大人回家前趕緊玩一下小遊戲，還要偷偷摸摸的不能被大人發現，想想就好刺激！現在有了手機之後，就很少再碰這些網站了，今天小編就帶大家回味一些經典小遊戲，一起來看看有哪些勾起你的回憶吧！

#摩爾莊園

摩爾莊園玩法多變，樂趣無窮。（圖／翻攝自淘米官網）

我自封摩爾莊園是小時候最好玩的遊戲之一不為過吧！玩家們化身一隻隻鼴鼠，不但可以裝潢屋子、買好看的時裝、養寵物、開餐廳，還能經由各式各樣的小遊戲考取職業證照，賺取經驗值，小編國小時還曾經瘋迷到叫奶奶在我上學時幫我做任務呢！可見它的好玩程度，可惜在前幾年因為玩家人數銳減，就甚少在更新，幸好在不日後就要上手遊版了，以前的玩家們準備好了嗎？

#美吉系列

玩「美吉遊戲系列」時心臟總是跳不停。（圖／翻攝自遊戲鍋）

玩過各種遊戲鍋、遊戲天堂的人都應該玩過這個系列吧！美吉系列出了很多小遊戲，像是辦公室偷懶、早餐店、飲料店、美容院等等，辦公室偷懶是要在主管不注意的時候偷偷化妝；早餐店和飲料店則是要在時間內做出客人要的餐點；而美容院則是要保養顧客們的肌膚，每個遊戲隨時都要注意時間，分秒必爭，緊張又刺激。

#阿sue系列

女生小時候肯定都玩過阿sue化妝變裝。（圖／翻攝自遊戲鍋）

常玩女生向遊戲的怎麼可能沒玩過「阿sue」！與「美吉系列」不同的是，「阿sue」比較偏向化妝換裝，玩家要幫阿sue化上美美的妝、換上合宜的衣服，讓她美美的跟男友去約會，最後還要幫你評分，分數低於60就沒過關；另外，它很經典的遊戲還有煮泡麵、飲料店等等，遊戲種類在網站裡甚至高達4頁！

#冰火姊弟

冰火姊弟是一款經典的雙人遊戲。（圖／翻攝自遊戲鍋）

「冰火姊弟」也是在雙人遊戲中很經典的一款，兩名玩家各自操控一個角色，要避開相反顏色的岩漿、獲得對應顏色的寶石，最後再合心協力抵達終點，由於這個遊戲需要兩個人同時操控，所以一個人玩的話就會稍顯手忙腳亂，雖然這遊戲也有出「無敵版本」，但就沒有那麼有趣了呢！

#越南大戰

越南大戰玩法雖粗暴，但卻不讓人覺得不舒服。（圖／翻攝自遊戲鍋）

大家小時候肯定都有有關「越南大戰」的回憶！玩家可以自選角色，在每個關卡中不斷前進並消滅沿途的敵人，最終擊敗等待主角到來的終極大boss。和其他槍戰遊戲相比，「越南大戰」採用Q版的描繪風格，雖然玩法較為粗爆，卻不會讓人覺得血腥，反而越玩越上癮！另外，這款遊戲還出了好幾個地圖版本，等著玩家們去探索。