新竹市65歲以上長者共6萬餘人，占全市人口13.8％，市府近年投入逾7億興建或改造26處里市民活動中心，目前已完成22處，其中，斥資5676萬元改建的千甲市民活動中心，未來將成為複合式照顧據點，預計8月率先啟用1樓空間，2樓將委託民間機構經營管理。

市長林智堅表示，新竹市65歲以上長者有6萬2093人，占全市人口13.8％，他自上任以來盤點全市76處市民活動中心，以「美學設計、空間實用、制度化管理」3大原則，投入逾7億興建或整建26處里市民活動中心，目前已完成22處，尚有4處市民活動中心仍在興建中，未來全市共有80處市民活動中心。

他說，千甲里民約2500餘人，舊千甲市民活動中心屋齡老舊漏水，不符921地震後建築規範，加上戶外廁所便利性差、無障礙設備不佳，市府爭取經費原址重建，興建2棟2層樓的複合式建築。

社會處長張柔指出，千甲市民活動中心重建保留原址土地公廟，留下充滿歷史痕跡的老榕樹，1樓設置榕園休憩平台，提供居民及自行車遊客休憩乘涼，2樓也設有陽台親綠空間，達成環境綠化目的，並結合周邊頭前溪河濱公園單車道入口，讓居民更便利親近自然環境。

社會處說明，新設千甲市民活動中心總樓地板面積近348坪，1樓市民活動空間配置開放式集會空間、辦公室，可開辦社區課程及C級巷弄長照據點，並可開辦長輩共餐，約可容納280人，為舊建物2倍。

2樓空間規畫5間多功能活動室、辦公室、廚房、無障礙廁所及衛浴等，提供社區式日間照顧服務。

全新千甲市民活動中心為南北向配置，減少夏季開窗迎河岸東風熱氣，有助節能永續效益，外牆採暖灰色系搭配木紋色調，2樓外牆設置玻璃陽台，打造通透環境，並以金屬浪板點綴，使建築視覺更柔和、更融入整體環境，南北棟以空橋串連，集會空間也串連廣場，使活動空間得以延伸。