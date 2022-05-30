當地時間2022年5月30日，中國國務委員兼外長王毅同斐濟總理兼外長姆拜尼馬拉馬在蘇瓦共同主持第二次中國—太平洋島國外長會。吉里巴斯總統兼外長馬茂、薩摩亞總理兼外長菲婭梅、紐埃總理兼外長塔格拉吉、巴布亞紐幾內亞外長埃奧、萬那杜外長阿蒂、密克羅尼西亞外長埃利伊薩、索羅門群島外長馬內萊、東加外長烏托伊卡馬努、太平洋島國論壇祕書長普那等以線上線下結合方式與會。會後，中方將發表中國同太平洋島國相互尊重、共同發展的立場文件。

據中國外交部官網消息，王毅首先宣讀了中國國家主席習近平向此次會議發表的書面致辭。王毅說，當今世界正面臨前所未有的挑戰和變革。世界何去何從，習近平主席給出的答案是，推動構建人類命運共同體。中國願與各國共同努力，為變亂交織的世界注入更多穩定和確定性，為面臨分裂危險的世界增添更多團結和信心。

王毅表示，言出必行是中國人的處事風格；雪中送炭是中國人的待友之道；堅守道義是中國人的行動指引。首次中國—太平洋島國外長會達成的十餘項成果已經落實到位，中國全力幫助島國抗擊自然災害和新冠疫情，在涉及國家主權安全以及氣候變化、海洋權益、可持續發展等島國關切問題上，同島國堅定站在一起。事實證明，中國同太平洋島國的合作順應時代潮流，造福地區人民，展現出活躍生機和光明前景。

王毅強調，半個世紀以來，無論國際風雲如何變幻，中國對太平洋島國的友好政策始終如一，對太平洋島國的合作承諾堅定不移。只要是符合島國利益的事，中國就堅定支持；只要是島國有需要的事，中國就義無反顧。中方願繼續本著相互尊重的基本原則，朝著共同發展的根本目標，政治上加強溝通、發展上攜手並進、抗疫上鼎力相助、氣變上率先行動、人文上交流互鑒、國際上團結協作，推動雙方關係行穩致遠，結出更多碩果。中方將繼續傾聽島國和島國人民的心聲，尊重島國地區既有合作機制和安排，也支持其他有意願的國家為促進島國發展加大投入，開展三方乃至四方合作，優勢互補，形成合力。

王毅宣佈，中方將持續打造減貧、氣變、防災、農業、菌草中心等六個新合作平台。年內舉行第二屆中國—太平洋島國農業部長會議。舉辦中國—大洋洲及南太地區國際貿易數位博覽會。

與會島國領導人和外長表示，習近平主席發表書面致辭展現了對同島國雙邊關係的高度重視和真誠友好。太平洋島國珍視同中國的友誼和夥伴關係，感謝中方為島國抗擊災情疫情、增強經濟韌性、實現自主發展提供的無私支持幫助，支持共建「一帶一路」倡議和全球發展倡議。表示將繼續堅定奉行一個中國政策，期待與中方拓展各領域合作，借鑒中國改革發展經驗，助力島國推進藍色太平洋2050戰略，增強基礎設施、改善民生、應對氣變、生態保護的能力，實現可持續發展，使島國人民過上更好的生活，書寫更多難忘的友好故事。

會後，中方將發表中國同太平洋島國相互尊重、共同發展的立場文件。