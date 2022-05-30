921震災後，南投縣政府興建平價住宅讓災民有棲身之所，事隔20多年，承租戶始終希望能夠擁有自己的家；縣府體恤民情，修法進行專案讓售，30日共有南投市5戶、草屯鎮1戶，完成權狀點交。

南投縣平價住宅專案讓售點交儀式，由縣長林明溱主持，在縣議員張嘉哲、建設處長李正偉及南投縣地政士公會理事長陳秀珠見證下，將建物及土地權狀發給購屋戶，一圓住戶的心願。

林明溱表示，921地震迄今20多年，平價住宅居民多為經濟弱勢，縣府體恤住戶，採先租後售的方式租給災民，並以公告現值加上房屋殘值，扣除歷年來繳交的租金，以最優惠的價格專案讓售給住戶，平均每戶僅需100多萬元就可購入房子，希望縣府的用心讓他們過得更幸福。

陳秀珠指出，921平價住宅專案讓售，是受災戶期待已久的願望，此次點交的余姓婦人年齡達81歲，無法申請銀行貸款，經縣府及地政士公會居中協調，請銀行承接貸款，讓她得以購入平價住宅，擁有一個真正屬於自己的家。

李正偉指出，全縣共有6處921震災後興建的平價住宅，依據《921震災重建暫行條例》相關規定，採先租後售的方式租給災民，但因該條例已廢止，縣府為解決承租者的購屋需求，特別修改《南投縣縣有財產管理自治條例》，讓專案讓售於法有據，具承購資格的平價住宅承租戶，分3年3期執行讓售計畫，第1期承購戶數43戶、第2期20戶，第3期21戶（包含之前埔里鎮已點交15戶及此次6戶），總共84戶。