東元(1504)集團攜手歐洲關係企業義大利減速機大廠Motovario S.p.A.共同以「碳中和解決方案」、「智慧移動解決方案」、以及「智慧製造解決方案」三大主題盛大展出，東元電機董事長邱純枝表示，在全球應對氣候議題，倡議碳中和之際，東元早已佈局相關商機，推動智慧低碳工廠解決方案、發展模組化電動載具動力系統系列，期待為全球客戶達成節能減排的目標。

由於疫情影響，全球最矚目的工業大展德國漢諾威工業展今年隆重登場，東元集團這次在「碳中和解決方案」區塊，向歐美客戶展出了新開發的「永磁直驅系統」，符合IE5標準，主要應用於冷卻水塔產業，不需要機械傳動元件，除了可以提高系統效率，更徹底解決齒輪箱耗損、傳動軸斷裂及漏油等問題，大幅節省維護成本，能源效率領先業界，可以為不同的場域提供節能解決方案。

東元表示，此次特別在漢諾威工業大展展出T Power +、T Power 2in1、T Power 3in1三款電動車動力系統，顯示開拓市場的企圖心，動力系統採彈性模組化設計，輸出功為8~272kW，可配合不同市場需求進行生產電動乘用車、電動巴士、及電動特種車。東元團隊特別運用AR擴增實境技術，將「T Power 2in1電動車動力系統」的使用場景，以數位化形式搬到展位現場，吸引眾多訪客前來詢問。成為此次大展的現場焦點之一。

東元的碳中和解決方案還包括「廢熱回收系統」，可以協助客戶針對攝氏80度以上的中、低溫廢熱，評估回收發電可行性，充分利用工業製程中的多種廢熱來源轉換為綠電。這項解決方案，東元已與北美國家的公部門進行合作中，回收發電可達到減排的目的，也幫助工業用戶邁向碳中和的目標。