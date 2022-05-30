立法院院會今(30日)審查關係前總統陳水扁國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1修正草案，藍綠再度衝突，現場一片混亂，最後民進黨以人數優勢三讀通過。中廣董事長、資深媒體人趙少康直言，台灣正深受疫情之苦，餐飲、觀光業凋敝，如此多民生問題急需處理，「民進黨卻執意在此時優先替陳水扁除罪，真是國之不幸」，他更怒批民進黨是「不顧孩子挺貪腐」。

趙少康指出，近日民意正為「很多孩子死了」事件炸鍋，民進黨還是無所顧忌，不惜替阿扁貪污除罪而在議場跟在野黨正面衝突，他砲轟「又是一次完全執政完全亂政的證明，完全不把在野黨與民意看在眼裡，因為監督制衡的力量太薄弱，已經讓民進黨習慣性的為所欲為」。

趙少康表示，政治問題應透過政治解決，而不是為了幫一個人除罪而勞師動眾，「替阿扁量身修訂《會計法》，開了法治國家的惡例」。趙少康更表態，只要扁認罪、道歉、還錢，自己支持總統蔡英文特赦陳水扁，解決這個拖延了16年、蔡英文應該擔起的責任，然而「最後竟然透過修法，讓朝野一起承擔」。

最後趙少康痛斥民進黨不思民生，在立院會期即將休會、疫情當頭國事如麻時，只心急替阿扁除罪，並諷刺「真是個為貪污保駕護航的政黨」。趙少康也質疑，民進黨做錯事卻不需要道歉、負責，「替後代子孫立下什麼樣的示範？」