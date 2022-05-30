今（30日）在凱旋國中舉辦「110學年度國中技藝教育競賽」頒獎典禮，由宜蘭縣長林姿妙親自表揚12職群15類組前3名獲獎學生，此次競賽中獲獎學生共計106名。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府除學生課業外，也希望學生在學習技藝中多元適性發展，找到發揮潛能的舞台，今（30日）在凱旋國中舉辦「110學年度國中技藝教育競賽」頒獎典禮，由宜蘭縣長林姿妙親自表揚12職群15類組前3名獲獎學生，此次競賽中獲獎學生共計106名。

宜蘭縣政府教育處表示，110學年度國中技藝教育課程技藝競賽，係由耕莘專校、聖母專校、羅東高工、頭城家商及蘇澳海事等5所學校辦理的12職群15項主題的競賽，各所學校分別負責不同職群，獲獎學生共計106名。

教育處指出，110學年度各國中開設合作式技藝班30班、自辦式技藝班16班及技藝專班1班，共47班，選習技藝教育的國三學生共有1360人。為提供學生學習成果展現的機會，讓學生除課業外，也能在學習技藝中多元適性發展，找到發揮潛能的舞台，今年共有370位學生參加12職群15類組競賽項目。

值得一提的是，就讀宜蘭縣羅東國中三年級的學生陳誼臻，出身單親弱勢家庭，與媽媽相依為命，媽媽因健康問題不宜食用市售糕點，孝順的她學做適合媽媽食用小點心，學成後參加全縣國中技藝競賽中式點心組拿下第一名，成為媽媽最珍貴的母親節禮物。

陳誼臻自認不聰明、烘焙基礎也不好，總是比別人更努力，賽前遇上疫情，學校一度停課，擔心技不如人，相當珍惜每次練習機會，終於在縣賽時製作的綠豆椪得到評審肯定，對她而言是莫大的鼓勵。談到未來生涯規劃，陳誼臻想當特教老師，協助特殊孩子找到人生目標，盼擁有穩定收入，讓媽媽過更好的生活。

林姿妙表示，縣府注重技職教育，擴大其效能與重要性，創立技職教育專題網站，藉由網際網路無遠弗屆的影響力，提供學生及家長完整的資訊，共同拚出宜蘭好教育。