快篩陽性即確診的制度上路後，防疫急門診車來速PCR篩檢站人潮減少。（范揚光攝）

中央下令加開兒童大型接種站 柯文哲批：很白癡的命令

周三起設5至11歲兒童大型接種站 6都施打地點曝

中央流行疫情指揮中心今日宣布6月1日起將在六都加開5-11歲兒童疫苗大型接種站，但此決策未與地方先行溝通，台北市長柯文哲聞訊後怒批是「白癡命令」。醫福會執行長王必勝稍早在臉書回應，兒童疫苗施打站與車來速有明確的動線區隔，不會有交叉感染風險。

王必勝表示，將於6/1開站的台北市自由廣場兒童疫苗施打站，仍由台北榮總優質團隊負責規劃執行，雖然都是「自由廣場」，但兒童疫苗施打站與原先車來速採檢確診給藥站有很明確的動線區隔，也有很遠的距離。

王必勝指出，兒童疫苗施打站設置於「自由廣場中正紀念堂1樓室內」，動線規劃由信義路大忠門進入。原先的車來速設在兩廳院前廣場，幾乎都是自駕不下車，這兩天採檢人數已大幅下降，因此「動線不會與施打站交叉。請民眾放心。」最後也暗酸一句「熟悉台北市的人都知道自由廣場好大」，從兒童疫苗施打站走回車來速，自己要走好久，滿身大汗。

中央宣布六都加開兒童大型接種站，讓台北市長柯文哲直言是白癡命令，認為小學生都在學校打完疫苗就好了，不可能把全台北的小學生都集中到中正紀念堂施打，加上自由廣場有很多快篩陽者，「本來打疫苗就照制度，不要再發明新的」。