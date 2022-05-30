女星大S（徐熙媛）和汪小菲離婚半年，風波卻不斷，汪小菲今（30日）無預警踢爆大S「長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣」，卻火速刪文；面對汪小菲的指控，大S經紀人駁斥：「熙媛從不做違法的事情，她也從來不強迫身邊的任何人做任何事。」

大S經紀人稍早之前回應：「熙媛從不做違法的事情，她也從來不強迫身邊的任何人做任何事。熙媛從第三胎流產之後身體便無法應付太大量的工作，尤其家中兩個孩子都還小，都是熙媛在照顧，所以她盡量把時間留給孩子；據我所知他們倆從結婚之後家中的開銷都是兩人平分，那100萬是熙媛收入減少後，小菲自願負擔的家用費用，離婚後依舊維持原狀，沒有多一毛錢，這是我所知道的狀況。」

汪小菲去年底跟大S離婚後，無論是感情或事業方面都備受關注，他先是與14歲女星張穎穎傳出曖昧情，還為女方動手打人反被毆，接著再被資深狗仔葛斯齊公開離婚前帶2名女子回家的照片，引發外界熱議；此外，汪小菲今年3月還開戰小S（徐熙娣），不滿對方在節目暢談大S和具俊曄的戀愛故事，深夜怒嗆：「是嗎？妳早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」

想不到隔2個月風波再起，汪小菲今（30日）下午在微博突爆料前妻大S「結婚期間，徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣」，也還原離婚內幕，表示：「2020年七月我自己隔離回大陸，二月回到台灣隔離就收到徐熙媛要離婚的要求」；而第二次導火線是五、六月，汪小菲因無法帶孩子回北京，情緒失控地在微博PO怒懟台灣抗疫的貼文，結果隔日大S再提離婚，令他深感不滿：「在此期間，本人被多次被通知回去辦離婚，也多次挽留，這期間我盡力安排他們回大陸隔離，好好生活陪我創業，均被拒絕！我實在無法忍受於10月底再次回台灣談離婚！」不過這篇文已被汪小菲火速刪除。