投行分析師最新報告顯示，4月iPhone等國外品牌智慧手機在大陸市場的出貨量大幅下滑，不到170萬部，遠不及此前310萬部的平均值。

據國外媒體報導，目前在大陸市場銷售的國外品牌智慧手機，主要是蘋果的iPhone。

這名投行分析師的報告，參考了中國信通院公布的大陸手機市場月度運行分析報告。信通院的報告顯示，4月大陸市場手機共出貨1807.9萬部，其中國產品牌手機出貨1,642.7萬部。按這一資料計算，4月國外品牌手機在大陸市場的出貨量為165.2萬部。

而從信通院所公布的報告來看，今年3月國外品牌手機在大陸市場的出貨量為224.5萬部，去年4月為272.9萬部，均高於今年4月的165.2萬部。

雖然iPhone等國外品牌手機4月在大陸市場的出貨量有明顯下滑，主要構成的iPhone也下滑明顯，但就iPhone 13系列推出以來而言，出貨量有明顯增加，到4月結束時達到了3,640萬部，較上一年同期增長了11％。

在出貨量占比方面，4月國外品牌在大陸市場智慧手機出貨量中所占的比重，由3月的11％下滑到了9％，但仍高於歷史平均的8％。自去年10月以來，iPhone領銜的國外品牌在大陸市場出貨量中所占的份額，由上一年同期的15.8％，提升到了19.2％。