聯強(2347)30日召開股東會，聯強總裁杜書伍表示，2021年聯強整體獲利成長大於營收的成長，主要受惠於因數位化及經濟規模效益所帶動，扣除認列處份美國轉投資事業獲利，聯強去年營收成長22%，獲利增加了46~48%。

對於2022年全年展望，聯強副總裁杜書全強調，聯強定調今年「再躍進」，對於今年全年業績相對樂觀，第一季營收獲利都不錯，四月相對有點落後，第二季相對有挑戰，但當大陸封控解除後，加上下半年原本就是資通訊旺季，預期新產品推出，以及缺貨在下半年更加和緩甚至不缺貨，加上聯強手中有一些商用專案因缺貨無法驗收、將在下半年供貨順利後驗收，聯強對於整體下半年營運維持樂觀看法。

杜書全認為，歷年模式，聯強在費用成本項目管理得非常好，幾乎不大成長，加上內部對費用管理採取絕對金額管理，所以營收成長時，費用並沒有相對比例增加，所以獲利就會高於營收成長。

杜書伍強調，以2021年聯強很穩健的站上4,000億元營收來看，2022年全年獲利成長將高於營收成長。

聯強集團旗下子公司PEER Developments Ltd.去年處分轉投資之 美國上市公司Concentrix Corp.股票。

至於四大產品線下半年展望，杜書全表示，最看好IT商用市場，IC元件事業因聯強推動MSP新型態服務創造出生態系夥伴新的合作模式，也同步帶動新商機，元件事業部門透過MSP而與廠商及客戶建構新的生意模式並創造新的生態圈，聯強相信元件事業部門今年的業務將持續拓展。手機部份，過去受到華為海外市場受阻影響，聯強預期今年手機事業仍相對成長，但手機占聯強整體營收占比約僅4%、影響不大，比較挑戰的是在消費性產品，過去幾年聯強消費性事業有比較好的成長，今年全球通膨，影響較大的就是消費市場，聯強消費性產品今年相對是比較具挑戰。

對於中國封控影響，以及聯強整體海外市場後續發展概況，杜書伍表示，儘管國際情勢相當複雜，蠻辛慰的是，聯強這兩年海外市場包括泰國、印尼、印度、越南等市場的成長速度都非常快，主要原因是，第一，聯強當地合作夥伴與經營團隊實力堅強，加上這些國家這幾年從原本開發中國家進入起飛期，成長速度很快，當初聯強發展這些市場時，即考量全球化下在地內容非常重要，因此早在20年前進入泰國、印尼、越南等市場時，就非常注重在當地尋找好的合作夥伴，透過他們了解在地產業發展，帶動近兩年來這些市場快速成長。

杜書伍說，目前聯強泰國、印尼、越南每一年的營業額都300億元甚至400億元規模，每一個市場幾乎都快趕上台灣，預期二、三年內就會趕上台灣，但台灣的成長速度也相當快速，只是越南人嘲九千多萬、泰國七千多萬，印尼更達2.6億的人口規模，人口紅利帶來的市場基礎，對於未來聯強在這幾個市場帶來獲利具有很大的幫助。越南、印度及中東也是如此。

至於大陸市場，聯強經過2014~2018年的整改，近兩年成長不錯，4月聯強大陸市場營收下滑主要是受到中國封控影響所造成的營收延遲，但長期來看，畢竟資訊產品屬於剛性需求，所以聯強大陸的業績只是延遲，市場認為主要受到封控造成供應鏈產生間歇性斷鏈，但這個情形在過去兩年已經非常常見，兩年前從大陸開始窒息性的封城斷鏈，但很快在一、兩個月就恢復，但緊接著澳洲、東南亞、台灣，聯強很幸運的是，很早就啟動數位化布局以提前布局因應。

杜書全強調，聯強四月營收有些衰退主要原因是印尼今年齋戒月落在四月，影響整整一個月，加上大陸封控影響出貨，大陸封控狀況目前不容易預期，但終究會慢慢調整，所以整體而言，聯強大陸市場的商機只是遞延，大陸市場的新機會在於大陸積極加速數位化，且趨勢不變，後續的剛性需求商機預期非常大，聯強在大陸經營長久，2015-2019經過多次內部整改，對於接下來的機會聯強擁有非常好的機制可以把握，另外，中國近期積極扶植國產品牌，聯強與大陸很多新公司建立合作模式，目前大陸國產品牌業績占聯強大陸超過一半。