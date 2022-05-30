華新獲MSCI列為全球標準型指數成分股，31日收盤生效，近年積極布局綠能產業，上週二（24日）董事會決議出售持股72.59％的美國太陽能子公司Borrego Solar Systems公司分拆，其中案場開發部門賣給美國能源投資公司ECP，估稅後淨利獲利2.3億美元挹注，30日盤中最高曾達48.50元，隨後拉回，終場上漲1.95元而以47.20元收盤，創1992年元月以來收盤價新高。

華新看好離岸風電海地線纜商機，斥資新台幣50億元以上，在高雄港租地興建海底線纜廠，預計2023年下半年動工興建，2025年完工、2026年投產、2027年起貢獻營收。

布局電動車電池材料，冰鎳可用在電動車電池正極材料，決議斥資3.8億美元，其中2億美元，向青山集團旗下兩公司合計購入印尼旭日50.1％股權，另出資1.8億美元，用在印尼建4條冰鎳廠，預計年底完工，華新鎳產量可增加七成外，明年投產，貢獻營收，將是繼印尼鎳生鐵廠之後，又一新營收及獲利來源。