汽車電子零件廠同致（3552）由於近期股價漲幅過大，應櫃買中心要求，公布4月自結財報，單月合併營收6.31億元、年減3.47％，稅前淨損0.22億元、稅後淨損0.18億元、每股淨損0.21元，較去年同期由盈轉虧，也是自2020年下半年以來首見單月虧損。

同致累計3～4月稅後淨利0.34億元、年減69.8％，EPS為0.40元。法人研判，同致單月出現虧損，可能與3月底以來上海等多處大陸城市封控，影響車廠客戶拉貨有關，同致昆山廠也因配合防疫政策，部分生產出貨也遭受波及；同致對此則尚無評論。