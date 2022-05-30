斯里蘭卡總理週日表示，為了展現政治改革的誠意，將會邀請抗議青年團體進入部門委員會參與國家治理，以解決經濟崩潰引發的一系列國家政治危機。

美聯社報導，斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈(Ranil Wickremesinghe)表示，根據研擬的憲法改革，未來總統的權力將被削減，相對的議會的權力將得到加強。他在向全國發表的電視講話提到，未來的國家治理將通過議會下的委員會進行廣泛的治理，而包括立法者、青年和專家都可以成為委員會成員。

他說：「我聽到年輕人們呼籲改變現有制度，我也想要解決當前的問題。因此，我建議在15個委員會中，各安排4名青年代表。」

斯里蘭卡的政治危機是源自經濟問題，主要由年輕人組成的抗議團體在總統辦公室外已紮營了50多天，他們認為總理與他的家人應對斯國最嚴重的經濟危機負責，必須下台辭職。青年團體還希望徹底改革目前的政治體系，不能總統獨斷。

斯里蘭卡也確實需要政治改革，目前的強勢總統拉賈帕克薩 (Gotabaya Rajapaksa)統治近45年，而且總統在2019年再次修憲，進一步加強了自己的家天下。

其實斯里蘭卡的主要問題是疫情的衝擊，由於該國的經濟以觀光業為主，而疫情沉重的打擊斯里蘭卡的觀光業，外匯減少到不足原先的一成，導致經濟破產，民生物資短缺而且奇貴，人們被迫排長隊等待數小時以嘗試購買商品，但是空手而歸時期居多。

該國的外匯幾乎見底，已減少到只能購買兩周所需的進口商品的程度。因此政府當局上個月宣布，他們將暫停償還今年到期的近70億美元外債，雖然此舉必然大失國際信用，但斯里蘭卡政府只能攤手說「實在沒錢」。

維克勒馬辛哈提還提到青年議會的看法，在各委員會裡的青年代表成員，就由青年議會任命，另外三名將來自抗議團體和其他激進組織。對此，青年團體還沒有發表評論。