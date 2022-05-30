基隆市仁愛區東和大樓建立在南榮河上，近年地基鋼筋裸露變形。（市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市仁愛區東和大樓建立在南榮河上，近年地基鋼筋裸露變形，不僅周邊有地層下陷情形，支撐建物樑柱也明顯歪斜。市議員童子瑋認為具危險性，要求權責單位聘請相關專業工程技師，進行全面性評估檢視，並研議加固。

東和大樓是1960年建成的連棟式大樓，建立在南榮河上，早期規畫為2層樓建物，多年前開始陸續增建，但下方支撐梁柱，疑因無法支撐重量，加上年代久遠，周邊出現下陷狀況。

童子瑋表示，去年接獲文安里長李隆進、在地居民陳情指出，東和大樓周邊有地層下陷情形，要求工務處實地勘查，發現支撐上方建物的梁柱，已有明顯歪斜跡象，且多處出現水泥剝落、鋼筋外露、變形，情況較不樂觀，除先針對受損處補強外，另第一時間先進行護岸修復，也請市府重視規畫出改善方案。

童子瑋認為，許多市民居住在東和大樓及周邊房屋，且附近設有公車站牌，每日有數百名民眾於此處等候公車，若突發生坍方或因塌陷導致房屋受損，對於民眾生命、財產都是極大損害，要求市府與工務處聘請相關專業工程技師，進行全面性評估檢視，研議加強鞏固地基。

對此，基隆市長林右昌回應，東和大樓問題在1、2年前曾提過，蓋在河上的建築物時間久了，結構一定會有問題，不過它畢竟屬於私人住宅，公家資源和公務預算能否用在這方面其實是有疑慮，如果是公共環境部分，是市府可以積極處理，至於私權、私產部分，可能還是要回歸住戶進行建築改善會比較妥適。