立法院院會今（30日）三讀通過「會計法第99條之1修正草案」，攸關前總統陳水扁國務機要費除罪化，朝野爆發拉扯衝突，甚至有立委因此受傷流血。時代力量黨團呼籲，執政黨應懸崖勒馬、公開道歉，並由行政院長蘇貞昌應依憲法規定，對立法院通過「會計法第99之1條」之決議，提請立法院覆議。莫讓如此爭議的法案及審議的過程，大開民主倒車。

時代力量黨團表示，要再次表達抗議與遺憾。繼2013年在國民黨主導，各黨團配合下，立法院通過俗稱「顏清標條款」的「會計法第99之1條」修惡之後，立法院再度上演荒謬的修法。

此次執政黨立委蔡易餘提案修正之內容，先前於委員會審查或黨團協商時，時力黨團多次表達反對立場。時力黨團支持涉及國務機要費的案件當事人，在司法程序上爭取自己清白的權利。

但時力黨團反對為個案提出普遍適用的修法提案，而過去特別費的修法業已立下修惡法令之前例。此次修法無疑是再次犯下相同的錯誤。今天時力黨團也提出修正動議，提案維持原條文，但遺憾的是在執政黨委員強力護航及代按表決器的偽造文書行徑下，遭到否決，而執政黨團版的「會計法第99之1條」修正動議，順利通過。

時力黨團認為，此提案修法除已再度創下惡例之外，代按表決器的強勢護航動作更是讓法案通過的過程充滿爭議；執政黨應懸崖勒馬、公開道歉，並由行政院蘇貞昌院長應依憲法規定，對立法院通過「會計法第99之1條」之決議，提請立法院覆議。莫讓如此爭議的法案及審議的過程，大開民主倒車。