相識一場本是緣分，可若是糾纏過了頭那可就不好了。感情，本應該拿的起放的下，放不下只是給自己增加煩惱。運勢命理網站「靈匣網」點名，摩羯座、巨蟹座、水瓶座、白羊座、天秤座6月份桃花朵朵開，但需防爛桃花。

▍摩羯座

摩羯們越老越有成熟的魅力，當摩羯們有了情感上的責任，無形之中會改變許多，總是沉默寡言的摩羯們也會在眾人交談時說上幾句話，保持笑容，就會吸引很多人。對於結婚的摩羯來說，這爛桃花就是前幾個月留下的隱患。結婚了卻不安分，不能一心一意對愛人好，摩羯們會遇到已婚的男士，可是對方隱瞞了已婚這件事，造成很多麻煩。

▍巨蟹座

看著身邊的朋友都談了戀愛，巨蟹也開始著急，遇不到自己心愛之人。巨蟹應該調整好自己，戀愛腦只會傷害自己，做出決定前要仔細考慮，對方值不值得自己這樣付出。在一段感情裡，沒有尊嚴也就沒有了結果。巨蟹們若是遇到愛玩的男生，那可要小心了。不能被對方激烈的追求或者花言巧語給感動了，背後想的卻是玩玩或者找一個備胎。

▍水瓶座

水瓶們有選擇困難症，無論大小事總會遇到難以決斷的情況。在愛情與友情之間糾結，給自己增添許多煩惱。水瓶是在錯的時間遇到對的人，可這個錯的時間也並非完全不可。水瓶在6月裡遇到自己喜歡的人，兩個人的相處很輕鬆，有聊不完的話，可偏偏好朋友也喜歡這個人，那水瓶可就糾結了，在愛情與友情之間搖擺，最終只能是傷害。

▍白羊座

這段時間白羊們的社交比以前多了起來，各種朋友的邀約不斷，白羊們也樂得出去玩耍放鬆自己。在這過程中白羊們會遇到許多人，難免心裡有了意思，可是對方不一定是真心的。白羊們遇到的是喜歡玩的人，對方抱著不單純的目的接近，渴望脫單的白羊們就迷失在對方的甜言蜜語裡了。因為一時的心動，陷入了一段錯誤的感情裡。

▍天秤座

受到星運的影響，天秤在這段時間可是桃花朵朵開。會有很多人來追求天秤，天秤會遇到與自己相同的人，對方熱情卻紳士有禮，天秤抵擋不住這樣的誘惑，很快就心動了，可誰知道對方其實沒將天秤放在心上，抱著玩玩的態度沒有認真，相處久了就會發現像自己一樣的人還有。當發現了對方的真面目，天秤已是傷了心了。