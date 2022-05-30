門派俠客最豐富、江湖玩法最多元的《放肆武林》，隨著遊戲正式上架後，各方豪傑莫不鼎力支持，也使得整個武林瞬間熱絡了起來了！當然遊戲官方也不遺餘力地持續增加新玩法及新內容。在S1賽季到一段落之後，馬上就宣佈將在今（30）日各伺服器陸續開始第二賽季·神兵降世，更多的全新內容推出，各位俠士們莫要錯過這個更豐富的武林喔！

全新門派橫空出世 崑崙、密宗 登場

在神兵降世新賽季中，也會有許多的新內容以及新玩法推出。首先最令人矚目的就是全新的門派登場了！這一次推出的門派俠客為崑崙以及密宗，都有其特殊的作用，算是非常具有功能性的俠客。

崑崙派（陽）琦琦、十三

崑崙派這新俠客最特別的就是他們是姐弟組合，這姊弟擅長全面輔助技能，能提升隊伍攻防兩端屬性。非常獨特的他們有跟隨輔助機制，姐姐能跟隨己方核心輸出，俠客大幅提升進攻能力，弟弟能夠跟隨己方前排肉盾，大幅提升防禦能力。

密宗（陰）鳩摩羅

一向都很神秘的密宗，在遊戲中是屬於團隊前排輔助，能全面提升隊伍的進攻能力，同時還能大幅強化己方防禦型前排的防禦屬性，而其自身在經過強化之後，同樣有不俗且全面的傷害能力，整體表現得非常全面。

武俠休閒放置手遊《放肆武林》 神兵降世 第二賽季全新展開

全新系統、玩法、劇情 玩法更多元

除了門派之外，本次的賽季改版也會推出全新的遊戲系統、玩法，讓原本已經非常豐富的遊戲內容，更加的精進，俠士們當然也會有更多的樂趣以及回報囉！首先是系統部分，本次新增的有神兵系統（頂級裝備覺醒為神兵）、好感度系統（提升俠客好感度可大幅提升屬性）、天賦異禀系統（俠客可進行職業進階，3級後可為該俠客職業下屬的所有俠客進行屬性加成）。

其次是新增的遊戲玩法，主要有二種新玩法的加入，一為五行聯賽，聯賽為五行天賽再升級，每個伺服器五行天賽排名前20名玩家可進入五行聯賽，開啟跨服排名競爭。另一為苗疆覓寶；玩家可在苗疆地圖上佔領覓寶點，或挑戰由其它玩家駐守的覓寶點。覓寶點被駐守後會隨著時間產生收益，且掉落俠客好感度道具。

最後則是非常受俠士們歡迎的江湖探索玩法，本次也將會開放到第四章：巴蜀，俠士們將孤身仗劍，深入到天府之國探索，當然也會有更多的故事以及獎勵等著你囉！

神兵降世賽季開啟 五大活動好康送

在第二賽季：神兵降世開啟之際，為了讓各位俠士們能夠有個更好的開始，遊戲官方也順勢推出五大好康活動，在賽季開始的第一週，就能夠突飛猛進，取得先機。

1、 布衣雄世：崑崙通仙苑，雙生降福來。於賽季開始第1日到第7日，開啟多重活動，包含連續登入送好康、開啟寶箱獲得新門派俠客、限時優惠特賣以及完成指定任務可獲得大量玉壁等。

2、 限時登入：七日登入得紅色好感度道具。於賽季第1日開始到第7日，連續登入即可得元寶、招募令等豐厚獎勵，七日登入可領取隨機紅色好感度*10。

3、 限時雙倍掛機：新賽季第1日－第3日開放活動，掛機產出限時雙倍！

4、 賽季戰令重置：購買立得新外觀新英雄。購買立得墨家外觀靈畫舫及新英雄崑崙派*1。

5、 俠客爭鋒：榜上有名得限定稱號。新賽季第1日－第10日開放，神兵排行榜根據裝備戰力排行，苗疆覓寶榜根據苗疆覓寶積分排行，達成個人成就可獲得裝備養成道具，榜上有名更可獲得限定稱號、限定頭像框獎勵。

隨著新賽季的開啟，《放肆武林》也可說是正式進入全新的世界。除了賽季的優渥獎勵之外，新系統、新玩法、新門派，都將帶給你耳目一新的感覺喔！想要更即時的遊戲的各項活動，就請隨時關注遊戲官方粉絲團喔！