基隆市文化局於和平島「西班牙諸聖教堂考古址」策展，將首次在2022城市博覽會亮相。（陳彩玲攝）

基隆和平島「西班牙諸聖教堂考古址」，是全台唯一，證明17世紀西班牙人到訪的考古現場，基隆市文化局與策展團隊以「現地即是展場」概念布展，將首次在2022城市博覽會亮相。市長林右昌邀請民眾，一同見證基隆位於大航海時代的重要角色。

林右昌表示，諸聖教堂遺址經過幾年努力，終於完成考古挖掘，展示空間結合AR、VR及模型圖說，讓大家清楚了解，遺址的過去與現在，以及曾被遺忘的歷史，未來將設置長久的博物館，趁著城市博覽會期間，掀開神秘面紗，邀大家回顧400年前西班牙人在台灣基隆的珍貴史實。

林右昌指出，日治時代諸聖教堂這塊基地附近都有人居住，過去也曾是台船停車場用地，以及和平島唯一未開發基地，能發掘此處考址是奇蹟，歡迎小朋友或對文史有興趣的民眾，大家在6月10日至19日城市博覽會期間前來造訪。

文化局長陳靜萍說，展場整體運用出土文物與教堂牆垣線條，作為主視覺設計元素，包括陶器、錢幣與 Caravaca 十字架等，加深大眾對考古遺址的印象。另在特製蓬房帳上也展現團隊巧思，從考古遺址對面向下俯瞰，可以發現上頭印有堂牆垣線條，讓蓬房帳不只有遮風避雨功能，也兼具地標印象。

文化局補充說明，城博會期間，每日上午11時、下午3時現場將安排限定文史導覽。此外，現場規畫3處AR感應點，民眾可使用專屬APP，感受西班牙人的生活環境與儀式，從歷史場景走進基隆市井，認識在地人文生活品牌，體驗融入常民生活的歷史文化。