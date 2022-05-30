立法委員陳亭妃的一名黃姓女助理，昨(29日)中午12時許，疑似為趕行程，開車行經下營區中山路二段與與新進東街口時，疑闖紅燈搶快通過，造成一名綠燈起步的姜姓騎士驚嚇後自摔受傷，但黃女疑似未注意並未停車，民眾是吼報警認為對方肇事逃逸，警方傳喚黃女後，仍將依公共危險罪嫌送辦。

根據警方調查，黃女在下營區中山路二段由北往南行駛時，從左側超車疑似闖紅燈，導致由當時綠燈，正由新進東街左轉的姜姓騎士受到驚嚇，當場閃避不及自摔致手腳2處擦傷，但兩車並未碰撞。

黃女事後疑似不知道後方有騎士因此摔倒而逕自離去，受傷車主報案後，警方調閱監視器追查，立即通知黃姓女到案說明，黃女坦承因趕行程闖紅燈未注意有人摔車，姜姓騎士也有微詞表示黃女不該肇事逃逸。

黃女到案時當場向警方表示感到抱歉，也允諾將負責受傷騎士一切醫藥費等相關費用，並全力爭取姜姓騎士諒解。警方認為，雖然雙方並未碰撞，但事故經初步研判仍有因果關係，目前相關人等均已完成調查筆錄，將依公共危險罪肇事逃逸罪嫌函送法辦。