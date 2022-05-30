美國主導的亞太經濟架構(IPEF)，台灣排除在首輪名單之外，引發朝野反彈；國發會主委龔明鑫近日接受美國之音專訪時表示，台灣不論經貿條件或供應鏈戰略重要性，都有資格加入由美國發起的IPEF，且台灣也有意願，已從4個面向做足準備，將等待時機突破，爭取加入IPEF。

龔明鑫表示，台灣會積極準備、加入IPEF，並繼續提升4個面向，包括數字經濟、供應鏈韌性、潔淨能源與高標準基礎建設以及稅務與反貪腐等議題做努力，營造加入IPEF的條件；龔明鑫指出，國際政治現實能理解，但不會因此而放棄，反而要更加努力、排除障礙，現階段要把自己準備好，等待時機去做突破。

龔明鑫進一步指出，台灣是有實力在供應鏈裡面扮演關鍵性角色，尤其2016年更進一步布局5＋2的產業，更新發展興一些產業，包括物聯網(IOT)、智能聯網(AIOT)，研發出智慧城市。智慧機械也研發出很多的智慧工廠相關的解決方法，有助於將來在新的供應鏈裡面產生很重要的角色。

龔明鑫指出，美中貿易戰後，台商啟動供應鏈重組，配合美國的「清潔網絡倡議」，將資通訊產品、半導體業部分產線，從大陸逐漸移回台灣，部分產業也擴大佈局，往東南亞、墨西哥或中東歐國家發展，以提升供應鏈的韌性；他說，台灣和多國的雙邊產業合作與經貿發展，已小有成果，未來將積極發展多邊關係。