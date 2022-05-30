北市日前公布九大紓困措施，新北、台中也先後跟進公布，台北市議員劉耀仁質疑，台北市身為首都，新北可以提出公有市場攤商減收80％租金三個月，為何台北不能跟上。台北市副市長黃珊珊表示，當時以捷運降低的運量50％來算，會再增加振興預算。

劉耀仁舉例，去年北市減免地下街租金，但今年營業狀況更嚴峻，月初母親節周末，街道冷冷清清，除民眾避免外出，店家老闆或員工也有些因自己確診，須居家照護或隔離，根本開不了店。

劉耀仁指出，九大紓困裡寫承租市有不動產，營業用減租50％，住宅用減租20％，跟去年紓困一模一樣，但今年更慘！且再看新北祭出公有市場攤商減收80％租金三個月，有需要可延長，兩市都很慘，為何侯可減租80％？

劉耀仁表示，相信北市的市庫更豐厚，應該三個月全免，不會對市庫有太大影響，可能還能有起死回生效果，台北市長柯文哲表示，此規畫牽一髮動全身，要降不只是公有市場，全部都要降。

台北市副市長黃珊珊表示，當時以捷運降低的運量50％來算，陳情都收到，會增加振興的預算，劉耀仁直言，沒紓困哪來振興，北市應該率先三個月租金全免，有必要再延長，市庫應該能撐下去，不要紓困被比下去。