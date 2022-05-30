旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程發揮滯洪減災功效。（台中市水利局提供／陳淑娥台中傳真）

東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫。（台中市水利局提供／陳淑娥台中傳真）

每個城市的發展與溪流有著密不可分的關係，是城市中的重要自然環境資源。經濟部水利署舉辦「第三屆全國水環境大賞」競賽，台中市府水利局一舉拿下三大獎項，其中「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」榮獲「大賞獎-樂活生態獎」，「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」更獲「大賞獎-有氧淨化獎」及「特別獎-公私協力夥伴獎」雙獎殊榮。

水利局表示，經濟部水利署辦理評選全國水環境改善績優計畫，水利局一舉拿下三大獎項，展現水利局在提升防洪安全、水質淨化處理、景觀環境營造及生態復育等面向，皆不遺餘力積極改善，過程中更透過公私協力及公民參與，整合地方意見，打造大台中親水親綠的水環境空間。

水利局指出，榮獲「大賞獎-樂活生態獎」的「旱溝排水水環境改善計畫中部科學(后里)園區綠10-2溪畔景觀池工程」，為提升后里地區防洪安全，同時兼顧休憩及生態機能，打造面積約1.06公頃的生態滯洪池，尤其通過近日梅雨鋒面過境的強降雨考驗，易淹區域已無淹水情形，成功發揮滯洪減災功效；所在地因屬石虎重要棲地，在工程設計初期，便納入生態保育考量，保留既有喬木及植物，營造適合動植物棲息處所，並於臨路側規劃人行步道、賞景等空間，提供園區及周邊居民舒適的休憩空間。

此外，榮獲「大賞獎-有氧淨化獎」及「特別獎-公私協力夥伴獎」的「東大溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，為改善嚴重影響水域生態及周遭環境的惡臭水質，整體計畫結合東海大學及公民參與力量，達成水質淨化、環境改善、生態復育以及環教推廣目標，讓水環境得以永續發展。

水利局說明，獲獎工程從提案、設計、施工到維護管理，不斷傾聽、溝通，並透過各方跨域協調合作，改善原有水域空間，後續持續推動各項治水工程也將兼顧生態、景觀及文化等面向，共同打造大台中優質親水環境，也感謝評審委員給予肯定。