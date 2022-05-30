桃園市八德區去年3月19日晚間11點多，27歲的葉姓女子開車載著王姓男子駕車到和平路某宮廟前，與車上搭載4人的另輛轎車發生行車糾紛，4人下車分別用徒手、持鐵棍、水管砸車，並毆打葉女與王男。豈料這場行車糾紛的幕後操盤手竟是王男的爸爸，就為了教訓不孝兒，王男得知真相後憤而向爸爸提告，不過後來又撤告，桃園地檢署予以王男等人不起訴。

檢警表示，45歲的王姓男子與挨打的王男為父子關係，爸爸因不滿兒子不孝，教唆葉女開車載兒子，與43歲的蔡姓男子、22歲的俞姓男子、23歲的唐姓男子、31歲的徐姓男子上演行車糾紛歐人砸車戲碼。

檢警調查，4名男子分別用徒手、持鐵棍、塑膠水管等物砸向擋風玻璃、車窗、引擎、車殼等，導致車內的王男右側頸部、肩膀、上背部、腰部、上肢、下肢及頭部皆有鈍挫傷；葉女腰部紅腫、車輛遭到毀損，氣不過車輛被毀也反控王男爸爸等人毀損、傷害。

王男向爸爸提告教唆傷害、教唆毀損、教唆公然聚眾施強暴脅迫罪，而葉女、蔡男、俞男、唐男及徐男共5人則涉及傷害、毀損、公然聚眾施強暴脅迫罪嫌。

檢警指出，王男提告後又撤告，因此王男爸爸涉嫌傷害、毀損均不起訴。至於教唆公然聚眾施強暴脅迫罪雖屬公訴罪，不過犯案地點在人潮稀少的巷弄、發生過程僅3分鐘，且現場沒有民眾駐足觀看，也無人受到波及，難認6名被告有破壞社會安寧的情形，全數因罪嫌不足均不起訴。