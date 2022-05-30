「蘇打綠」樂團2019年和前經紀人林暐哲告上法院，林暐哲稱擁有蘇打綠商標所有權，之後樂團被迫改名為「魚丁糸」延續演藝事業，同時間繼續提告請求「蘇打綠」商標，日前二審判決青峰等6團員敗訴，事件發展到今天（30日）急轉直下，林暐哲選在蘇打綠「團日」這天聲明宣告放棄商標，表示「事情走到今天，有一個內在聲音告訴我該放下了」。

林暐哲2003年和蘇打綠團員認識，之後開啟長達10多年合作關係，遺憾在分開時鬧出糾紛，他表示：「在疫情最嚴重的時候，我自主管理關在家裡，靜靜的思考，想起過去的點點滴滴，我知道該做一個決定，放下過去，不管好的壞的都一樣，所以我決定放棄商標的所有權。並祝福這個名字有更好的未來。」

對於林暐哲聲明，吳青峰等6團員目前未有任何回應，僅在魚丁糸臉書粉絲專頁分享團長阿福大肚腩模樣等照片，寫下「團長表示：瘦不了、瘦不了、真的瘦不了」，以輕鬆口吻紀念「蘇打綠團日」，而他們所屬的環球音樂對於林暐哲聲明則表示：「一無所悉，資訊均來自媒體報導，已請律師詢問智財局。」