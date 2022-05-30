女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲在去(2021)年11月宣布離婚，沒多久就傳出汪小菲出軌張穎穎，近日也被抓包一同野餐、做PCR檢測等，但兩人始終都否認有親密關係。狗仔葛斯齊前(28)日公開汪小菲和張穎穎的親熱照，聲稱照片是「去年9月」拍攝的，指控汪小菲就是「婚內出軌」；對此，汪小菲今(30日)也正式發文回應，表示照片確實是朋友拍的，為他的「酒後失態」向大家道歉，但澄清他「沒有出軌多名女子」，結果被資深狗仔葛斯齊打臉。

葛斯齊前(28)日在臉書公開兩張汪小菲和張穎穎的「親熱照」，指稱照片是在去年約9月拍攝，一張畫面中清楚可見汪小菲和張穎穎在KTV嗨唱，而汪小菲疑似喝醉倒在張穎穎肩上，兩人依偎在一起；而另一張則是汪小菲在眾人面前公然和張穎穎身體交纏。葛斯齊表示S媽說把汪小菲當半個兒子，還是很愛他，但汪小菲和外遇對象出遊野餐，看來S媽很多事都不知道。

汪小菲(左)喝醉倒在張穎穎(右)身上。（圖／取自葛斯齊臉書）

針對汪母張蘭矢口否認汪小菲和張穎穎的戀情，葛斯齊也大酸張蘭這次大概又會說「都是背面」，直言：「如果要正面照，我有，您直播時說一聲，我24小時內為您奉上」，更透露汪小菲身邊還有其他女人，「只有和妳去爬山的張穎穎，那表示汪小菲沒告訴妳實話。」

汪小菲(左)酒醉失態，與斜躺沙發上的張穎穎(右)靠很近。（圖／取自葛斯齊臉書）

對此，汪小菲今30日在微博發文，表示去年2月就和大S討論離婚，此後多次往返大陸和台灣處理，期間還因為奔波兩岸隔離了5次；至於酒後失態的照片，汪小菲表示確實是「朋友拍下的」，他向大家道歉，但同時強調：「至於台媒狗仔說的『出軌多位女子』更是子虛烏有的事情，我已經委託律師團隊在台灣提起訴訟」。而對汪小菲的聲明，葛斯齊也回應將直球對決：「他(汪)說去年2月商談離婚，並不表示沒有婚約，再玩文字遊戲真的就太不成熟了」。

汪小菲對親密照流出發文回應道歉了。（圖／取自汪小菲微博）

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