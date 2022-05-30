根據大陸乘用車市場信息聯席會近日公佈的數據顯示，中國新能源汽車銷售量在全球的市場份額中已經達到53%，而純電動汽車的全球市佔率更高達61%。特斯拉汽車公司執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）為此在網上發文稱，「中國的可再生能源發電量與電動汽車已領先全世界，無論你如何看待中國，這都是事實。」

據《快科技》引用大陸乘用車市場信息聯席會的數據指出，2021年全球狹義新能源汽車銷量達到623萬輛，同比增長達到118%，市場滲透率達到7%。而大陸的新能源汽車銷售量已達全球53%，而全電動汽車的全球市佔率更高達61%。這使得中國的汽車產業企在全球新能源汽車、智能網聯等領域的競爭優勢日益凸顯。

Few seem to realize that China is leading the world in renewable energy generation and electric vehicles. Whatever you may think of China, this is simply a fact. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2022

報導說，這樣的市場背景下，特斯拉執行長馬斯克也對中國電動車市場的表現忍不住稱讚。據推特帳號「全球統計數字」發佈的數據指出，全球風電裝機容量排名前15位的國家，中國以328,973兆瓦排在第1位，是排在第2位的美國的2倍多。他在5月30日對這項數據推文發布回應稱，「似乎很少有人意識到，中國在電動汽車和可再生能源發電方面處於世界領先地位，不論你如何看待中國，這都是事實。」

有網友在馬斯克發文下回應，「世界領先地位不是因為特斯拉在中國設廠嗎」？其它網友還回應，「你是地球球長，你說的都對」、「好，這就去買國產電車」。

此前馬斯克曾表示，特斯拉將擴建其在上海的超級工廠，但暫時還未公布在中國開辦新工廠的計劃。他說，「中國顯然是一個非常重要的市場。從長遠來看，它可能占我們市場的25%到30%。」

馬斯克的推文引起話題後，中國電動車廠小鵬汽車董事長何小鵬在微博上對此評論稱，中國在電動汽車領域只是「站在世界前列」而已。要做到「領先全世界」，除了在技術和產品上要領先，更重要的是在全球市場上領先和商業上多贏，這些起碼還需要10年的努力。