雲林縣30日增7死，重症6歲男童腦炎有改善。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣30日新增本土確診案1088例，以及7名死亡個案，其年齡介於70至90多歲間，患有糖尿病、高血壓等慢性病。另外，重症6歲男童腦炎現象已有改善，目前在加護病房持續由台大雲林分院救治中。

雲林縣今年至本月30日，本土確診數累計共2萬938例，其中1例兒童重症、27例死亡，其餘為無症狀與輕症個案，其中比例最多的年齡區間為30至39歲，占比約16％；65歲以上長者占比約12.2％；0至12歲占比約12.2％。呼籲不管是何種年齡層，都要盡速施打疫苗，以減少重症機率。

兒童疫苗接種方面，縣府表示，5月2日至5月29日止，雲林6至11歲莫德納兒童疫苗已完成1萬550人接種；5月25日至5月29日止，5至11歲BNT兒童疫苗已完成4403人接種，2種疫苗目前均無接種後不良反應通報。

縣府說，家長因擔心孩子未施打疫苗容易重症，又擔心莫德納兒童疫苗較容易有副作用，因此最近引發BNT兒童疫苗搶打潮，其實2種疫苗都有一定的防疫力，有疫苗就打，疫苗量足夠，請大家不用搶打。

縣府呼籲，請家長配合幼兒園與學校集中接種，盡速將接種意願書繳交學校，衛生局會以接種意願書回收數量，撥發疫苗提供校園接種，不用擔心打不到，也請勿到醫療院所搶打，以免徒增群聚感染風險。

如預約兒童疫苗接種成功者，請在現場耐心等候，並落實戴口罩、保持社交距離，讓小朋友有1個優質的接種環境。