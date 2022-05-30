臺灣企銀30日舉行線上法人說明會，由臺灣企銀副總經理林昌育主持，公布2022年第一季營運概況，同時展望2022年表現。林昌育表示，在資產品質持續優化下，全年獲利成長可期。

臺企銀今年第一季合併淨收益62.13億元，年成長11.68％，主因是財富管理手續費淨收益及放款手續費淨收益皆顯著增長，使第一季手續費淨收益11.53億元，較去年同期成長近5成；而臺企銀持續改善資產品質、獲利能力亦逐漸浮現，各項提存2.55億元，較去年同期11億元減少76.82％，使第一季合併稅前淨利達25.89億元，年成長99.46％。

臺企銀表示，今年截至第一季逾期放款比率0.18％、備抵呆帳覆蓋率663.15％，資產品質表現為歷年最佳水準，預期在強化授信品質管控及風險分散下，提存備抵呆帳壓力減少，今年各項提存有機會維持較低水平，且今年進入升息循環，4月單月存放利差1.42％，較3月1.31％，增加0.11個百分點，預計將帶動臺企銀利息收入提升，全年獲利成長審慎樂觀。

林昌育強調，2022年目標除持續強化中小企業核心放款業務，以提升中小企業放款市占率及擴大放款規模外，更將透過類金控架構，配合旗下子公司臺企銀創投及臺企銀管顧投融資並進，協助廣大中小企業取得轉型升級或創新發展所需資金；海外方面著重風險管控並適時調整資源配置，加強美國及澳洲地區業務推展，大陸及香港地區持續採取穩健經營策略，今年以海外分行獲利占比擴增至20％為目標。

臺企銀指出，2050年淨零排放已成為全世界共同努力的目標，為降低對環境、社會的影響，對環境永續發展盡一份心力，臺企銀除持續落實公司治理，提升永續發展作為外，也將持續關注社會大眾所需，推出符合環境保護、社會需求的金融商品，帶動產業及客戶對永續的重視，透過適當的資金引導，促進金融、產業與環境共生共榮，健全永續金融生態圈的發展。