立法院今天三讀通過《公務員服務法》修正草案，銓敘部表示，這是該法自民國28年制定公布後，迄今83年來首次全文修正，適度界定公務員對外發表言論的界線，公務員以個人名義進行公共政策討論，未來毋須經機關許可，並適度放寬公務員投資規定，公務員就職時如已違反經營商業及投資要件，也增訂緩衝期間。

銓敘部表示，本次服務法的修正，是依司法院釋字第785號解釋意旨，就業務性質特殊的輪班輪休公務員，針對其特殊性及差異性，設計符合憲法服公職權及健康權保障意旨的框架性規範，並授權相關主管機關在維護公務員健康權的原則下，分別訂定各類輪班輪休人員的勤休規範。

銓敘部指出，這是建立此類人員合理框架性規範的開端，之後仍須仰賴相關權責機關就輪班輪休公務員辦公日中連續休息時間下限，及延長辦公時數上限等再予合理規定，以落實司法院釋字第785號解釋的精神。

銓敘部表示，本次服務法修正將公務員服從義務加以明確具體化，以及適度界定公務員對外發表言論的界線，以完備公務員行為義務規範，包含公務員以個人名義進行公共政策討論，未來毋須經機關(構)許可。

法案也檢討修正經營商業的範疇，適度修正公務員投資規定，同時就公務員於就(到)職時，違反經營商業及投資適法性要件者，增訂緩衝期間；整併並修正公務員兼職規定，同時明定公務員於法定工作時間以外經權責機關（構）備查得從事社會公益活動或其他非經常性、持續性之工作，以及在不妨礙本職性質等情形下，得於法定工作時間以外，以個人才藝表現獲取適當報酬等相關規定。

銓敘部表示，基於公營事業機構發展需要，以及審酌教師的工作性質，不因其兼任行政職務後，對其本職從事教學及研究任務有所差異，法案增訂公營事業機構對經營政策負有主要決策責任者以外之人員，以及公立學校兼任行政職務教師的經營商業禁止及兼職等規定，授權由各該主管機關依其業務性質另訂。