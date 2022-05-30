由清華大學學生組成的機器人團隊（DIT Robotics），今年赴法參加歐洲機器人大賽（Eurobot），先在資格賽取得八強資格，雖然最終不敵奧地利及法國隊，但仍在150個國際隊伍中奪得第4名，刷新隊史最佳紀錄。

清大機器人團隊在第1輪的5場資格賽中，以全球積分排名第4取得先機，進入第2輪的八強決賽，決賽時間台灣時間29日凌晨，由清大動機系大三生、隊長鄭兆瑋及大二生陳靜，披國旗與校旗上場，首戰碰上突尼西亞隊獲勝，但可惜在對戰奧地利及法國隊兩戰未能保持勝績。

去年因疫情法國僅辦國內賽，今年開放國外隊伍參賽。鄭兆瑋指出，團隊成軍已有10年，當初想做機器人，就向清大動機系商借場地，從最初不純熟，慢慢培養起技術，目前已參加過6次歐洲賽，2019年在8強止步、積分排名第5，這次則是實在地拿下第4名。

今年比賽主題為「考古」，每隊派兩組全自動化機器人，在100秒內避開敵方，辨識紅、藍、綠等六角樣本，再帶回基地排列於展示櫃，並將假雕像更換為真雕像，清華團隊能做到以各種角度移動並同步旋轉機體，令其他機器人只能單方前進後退後再旋轉的團隊刮目相看。

這次一共派出12名隊員應戰，除了鄭兆瑋之外，還包括動機系學生李威杉、陳昱棻、戴雍、陳彥廷、陳靜、彭震祐、陳嘉旻、劉皓宇、盧冠綸、蕭景文，及科管院學士班學生趙喬萱，從設計機器人電路、機構，以及寫程式到軟硬體整合等，皆一手包辦。

鄭兆瑋說，從去年10月知悉比賽規則後，就著手準備製作機器人，比賽使用的定位系統去年就成形，但因有體積限制，要把複雜線路塞進機器人，並調整參數、除錯等，甚至還遇過冒煙、底盤輪子斷裂等狀況，為克服大小問題，團隊每天熬夜到凌晨2、3點，賽前甚至在實驗室看日出，只能抓緊下課時間睡覺。

「最終拿到第4名，其實有點小遺憾，」鄭兆瑋說，比賽中隊員只希望機器人能發揮練習時的水準，與法國對戰時，本有機會拿下第3，可惜因策略錯誤、機器人穩定性不足，加上決賽時間緊湊，結果不如預期，不過也成為學弟妹們的目標，盼下次就能抱回世界前三。