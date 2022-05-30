新竹縣新埔鎮日前一起車禍，撞死機車騎士的男子是竹北天虹科技副總羅偉瑞，本案後續傳出分局長陪做筆錄，警方是否關說、或施壓干擾偵辦，新竹縣警局上周已懲處3名警官。不過，新竹縣議員連郁婷於臉書踢爆，暗指背後關說施壓者，其實是雲林縣警局長李謀旺，將於31日於立院舉行記者會說明。稍早，刑事局副局長黃家琦主動發聲明，坦承他認識羅偉瑞，打電話給新埔分局長請託關心的，其實是他，但強調絕無不當要求，絕無不法，也勇於面對警政署的調查，並自請處分。

黃家琦聲明指出，首先要表達深深的抱歉，因為一起單純車禍，引發後續很多聯想，又造成牽連很多不相干的人，內心實感不安，特此以書面說明，並還原事發經過。

他說，因曾任職新竹縣警察局，調離後至桃園市服務期間，因過去秘書、即現職新竹縣刑大吳姓副大隊長的介紹下，與天虹科技羅先生曾在桃園有一面之縁的餐敘，之後僅以通訊軟體早安圖問候。

他指出，羅18日當天發生車禍後，心情恐慌，曾找吳副大前往派出所了解事故，並諮詢過去類似車禍判例等，吳建議他坦然面對負起責任，但無論監視錄影器或醫院病歷，或法醫報告，都是科學客觀，請他放心坦然面對，也可聘請律師。

黃表示，羅於接獲筆錄通知後，本想邀請吳副大次日陪同再往派出所，然吳卻因妻子染疫，無法陪同，羅因此向他傾訴心情低落。黃說，他告知羅肇事責任，應容易釐清，一切依法處理，坦然面對即可。

他說，因知羅心情恐慌，得知吳已曾致電新埔分局長表示居家隔離，無法陪同。他因顧念羅是他昔日部屬的友人，遂請新埔分局長，如果有空，前往寬慰羅的心情，可能有利案情陳述與釐清，但也請一切務必依法辦理，同時告知如果時間上不便，沒去，也沒有關係，絕無不當要求。

至於羅偉瑞的書面聲明稿，在見諸媒體前，黃家琦強調並未閱讀過，也無轉交新竹縣警局代發。

他表示，本案為單純對友人事故恐慌轉達關心，但已造成後續非議，甚至牽連同僚，造成長官困擾，內心深感不安，決定還原經過、勇於面對，因此主動報告警政署長陳家欽與督察室主任張榮興，並以書面說明，自請處分。