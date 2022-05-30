宜蘭市1名40歲黃姓女子拿東西去朋友家時，遭朋友家飼養的杜高犬撲倒啃咬1分鐘左右，送醫後，額頭跟臉縫30幾針，所幸沒生命危險。（黃小姐提供／吳佩蓉宜蘭報導）

宜蘭市1名40歲黃姓女子拿東西去朋友家時，遭朋友家飼養的杜高犬撲倒啃咬1分鐘左右，送醫後，額頭跟臉縫30幾針，所幸沒生命危險。（黃小姐提供／吳佩蓉宜蘭報導）

宜蘭市1名40歲黃姓女子拿東西去朋友家時，進門沒多久，看了朋友家飼養的杜高犬一眼，疑似鍊子沒綁好掙脫，直接撲倒瘦小的黃女，黃女被撲倒後以手部護著頭跟臉，但還是遭啃咬1分鐘左右，朋友發現後立即上前制止，才沒釀成大禍；黃女送醫後，額頭跟臉縫30幾針，朋友愧疚不已，並支付黃的醫藥費。

黃女餘悸猶存的表示，5月18日晚間拿東西去朋友家，他們家狗是杜高犬很大隻，站起來都比黃女高，剛進去時狗是在前院坐著，黃女只是看牠一眼，就忽然莫名其妙衝上去咬她，當下腦中一片空白，整個被咬的時間相當快速，持續1分鐘左右吧！

黃女說，朋友發現後立即上前制止，看黃女臉上血流不止，也非常驚嚇，直跟黃女道歉，表示會負責醫藥費，還愧疚的說狗情緒狀況比較不穩定。黃女淡定說，傷勢其實好的差不多，醫院住了7天、休息10天左右，還好現在醫美很發達，不擔心會不會有破相的問題。

黃女心有戚戚焉的說，現在看到大隻狗還是有陰影，提醒大家不要接近陌生的狗，尤其是大型犬，他們的情緒比較沒辦法控制，盡量不要盯著牠們看、也不要輕易跟牠們玩。

流浪動物收容所表示，大型犬需觀察有無攻擊性，不要隨便觸摸，如有人飼養，也要先取得飼主同意，可先用拳頭方式讓狗聞味道，熟悉味道再去撫摸狗，建議先從狗下巴開始觸摸，如從頭摸牠，牠看不到你的手，可能較沒安全感；也有些狗只認定唯一主人，警戒心較重，這種盡量不要靠近，以免遭受攻擊。