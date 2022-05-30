基隆市為滿5歲至17歲兒童及青少年族群，集中接種BNT疫苗，國小兒童部分，總計6228人完成意願回報。市長林右昌表示，預估國小兒童接種率將達62％；另私立幼兒園正規畫入園接種。

林右昌指出，國小兒童疫苗施打部分，先前已有2443人接種莫德納疫苗，這次BNT疫苗共6228人完成意願回報，總計會有8671人完成施打，預估6月10日校園集中施打結束後，國小兒童接種率將達62％。

林右昌說，市府原本擔心，29日在火車站南站廣場的集中施打站，會有很多民眾搶打，結果仍剩餘近50劑，他強調，疫苗數量絕對足夠，請家長們不用擔心。

至於私立幼兒園施打問題，已請衛生局與醫療院所協調，安排專診入園施打，一律比照公幼，規畫完成後將透過教育處轉知家長。

此外，基隆今日新增1026例確診，較昨日減少190例，其中，外縣市通報95例，占9.26％。林右昌說，從近幾日確診者年齡分析，7至14歲、6歲以下，均降至百例以下，可知本市疫情明顯持續和緩，預期本周有機會降到千例以下。