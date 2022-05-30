北市共享汽車尋車「叭叭聲」擾清夢 居民怨已出現幻聽

台北市自2019年起陸續核准 iRent共享汽車1600輛營運，不過，台北市議員戴錫欽30日披露，由於民眾借車時，使用APP尋車功能會鳴喇叭聲，讓停車場附近居民驚醒，甚至出現幻聽症狀。台北市長柯文哲允諾改以閃光方式替代。

戴錫欽接獲住在信義區松山工農附近的民眾投訴，近期晚上10點後不時聽到「汽車叭叭聲」，發現住家旁iRent停車場的共享汽車，會在租賃民眾按下APP「尋車鍵」尋車時，讓預約車輛會發出的「喇叭聲」。

戴錫欽說，民眾抱怨每星期至少有四個晚上被喇叭聲打擾，也因為頻率頻繁，不僅晚上睡不好，甚至還會有幻聽情形發生，很多人被驚醒，淺眠的人也睡不著覺。

戴錫欽指出，今年4月中時函文請交通局協助通知業者改善，雖然交通局、交通部及iRent業者，分別在4月22日、5月6日、5月11日及5月16日「白紙黑字」回文表示「現行已於晚上10時至早上7時，暫停喇叭聲改以閃光方式替代」。

然而，戴錫欽實測後發現，「iRent騙很大，市府及中央官員都被iRent業者騙了」，他於5月29日晚上10點後實測iRent車輛停放的3個地點，竟只有「民眾陳情」停車場的iRent車輛有以閃光替代喇叭，其他的2個地點，照常在尋車時發出「趴趴聲」。

戴錫欽說，據資料顯示，台北市iRent共享汽車的停車場共282場，含地下或立體停車場114場及緊鄰民宅的平面停車場168場，官員被呼嚨而不自知，iRent改善擾民「做半套」，試問住在168處平面停車場的民眾的權益，誰來保障。

交通局長陳學台表示，有要求業者晚上10點到早上7點不要發出喇叭聲，與業者了解，後是系統設定出現BUG，目前正在處理中。

戴錫欽質疑，如果在處理中，膽敢回覆說已經解決問題，業者如此膽大妄為，為什麼要造假、編造謊言，只針對陳情地點改善，到底什麼心態。對此，柯文哲允諾將責成交通局針對業者造假部分，追究業者責任，落實改善所有場域的共享汽車。