熱褲女騎士遭追撞摔地「路中大翻滾」 起身1動作嚇壞網

1名女騎士在路上遇到前方1輛轎車從路邊準備切入車道，她稍微左偏並放慢車速，卻遭後方轎車隨即撞上，摔下車後全身在路中翻滾好幾圈，最後自行爬起身走向機車，影片曝光多數網友認為後車未保持安全距離、肇責較大，「給女騎士的完美反應給100分」、「當下沒感覺很快就爬起來，隔天肯定全身痛」。

臉書「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享一段影片，1名女機車騎士行經桃園市中壢區新生路時，前方因為有輛轎車準備從路邊切進車道，女騎士因此減速並稍微靠內側，沒想到卻遭後方1輛白車直接撞上機車尾部，女騎士當場往後靠、摔出車外，接著在路中翻滾了好幾圈。

女騎士遇到前方1輛轎車從路邊準備切入車道，稍微左偏並放慢車速，遭後方轎車撞上，她摔下車後全身在路中翻滾好幾圈，最後自行爬起身走向機車。（翻攝自YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

女騎士被後方車輛撞摔車後，整個人打橫在路面翻滾了數圈，接著才緩緩起身走向暴衝到路旁的機車，疑似沒有嚴重傷勢，據悉整起事件發生在昨日（29），起因是後車未保持安全駕駛距離，女騎士也未用方向燈，影片標題稱「要超車也不是要剎車也不是，在台灣騎車真不容易」。

網友紛紛留言「正常行駛在路上即便是與前車保持車距，只要你是機車，後車與你的安全車距直接消失」、「這個當下沒感覺很快就爬起來，隔天肯定全身痛」、「當下雖立馬起身像沒事一樣跑至機車方向，但看出來她是個很堅強的女孩」、「先不討論對錯，我給騎士的完美反應給100分」、「我是覺得晃動的幅度還在可接受的範圍，要超車，就應該前後跟左右車距都要有距離才行，如果要看肇責，汽車比較大」、「黑色神車切出來的地方都沒人要檢討嗎」。