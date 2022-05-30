台北W飯店31樓「紫艷」中餐廳攜手知名茶葉品牌「綠茗堂Le Vert the'」推出八道美饌搭配四種茶款的餐茶組合，在創意粵式料理中注入台灣獨有的茶文化，提供賓客全新的餐飲體驗！綠茗堂Le Vert the'擁有台灣不同產區的頂級茶葉，台北W飯店行政副主廚許政堂運用其各類產品的特色，開發出系列套餐，即日起至7月31日止，每人2,800+10％元。

紫艷中餐廳選用綠茗堂於法國AVPA世界茶葉大賽中獲獎的茶品「梨山高山烏龍茶」、「梨山著涎蜜香茶」、「阿里山深焙珠露茶」、「日月潭紅茶」四款茶葉作為搭配，並以茶入菜讓食物透過與不同香氣的結合，提升風味變化。

首先，以梨山高山烏龍茶發想，推出「梨山茶粉脆餅燒鴨」，將梨山高山茶磨粉，製作成手工茶香脆餅，加上人氣品項紫艷片皮鴨佐法國鵝肝慕斯，層層交疊在舌尖激發出意想不到的驚喜。其次，「蜜香紅茶溏心蛋」及「梨山蜜香茶魚子龍蝦球」則是藉由梨山蜜香茶的天然蜂蜜香氣，烘托出食物的細膩滋味；前者由滑嫩溏心蛋與龍鬚麵鳥巢相輔相成，豐富口感層次；後者以龍蝦為主，鋪上軟綿蛋白和黑魚子醬，點綴著奢華金箔，滿足喜愛海鮮的饕客。

另「阿里山珠露蔬食蝦鬆」特選前副總統謝東閔先生命名的阿里山珠露茶，將茶葉磨成細粉狀，撒在鑊氣十足的馬來西亞冠軍生白蝦蝦鬆上，入口立即感受到綿延山巒與大海浪花的意象在味蕾之間融合。甜點「日月潭紅茶奶酪」以香氣甘醇的日月潭阿薩姆紅茶加入濃郁鮮奶製成，令人意猶未盡。套餐還包含其他如「三星蔥烤小香魚」、「坪林茶籽油雞肉沙拉」、「洛神花燒汁A5和牛」、「帝王蟹黃玉參兩面黃」等精緻菜色。除了期間限定的菜單外，6月及7月紫艷中餐廳開設餐茶搭配課程，每人3,000+10％元，內含三款茶與三道港點，邀請大眾邊享受美食之餘，同時認識品茶的藝術。

紫艷中餐廳是W酒店全球第一間中餐廳，由酒店營運團隊傾力打造獨具風格，充滿無限創意的新粵式料理，並具有令人驚艷的佳餚，主打新視覺、新味覺，又保留中華美食的傳統精髓。空間設計不論是選擇在中式圓桌享用餐點，或是於隱密不受打擾的包廂享受私人聚會，皆能夠沉浸在奢華氛圍和台北高空城市景色之中。