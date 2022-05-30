誠泰科（4767）30日舉行線上法說會。誠泰科表示，近年因大陸食品包材及台日防水膜市場推展，營收連五季持續成長，2021年營收獲利創新高。第二季伴隨漲價反映原物料成本，加上需求持續升溫，營運可望蓄勢更上層樓。

誠泰科是台灣唯一兼具熱熔膠與防水膜專業廠，提供高速自動化設備用之熱熔膠與公共工程與各類民間工程自黏式防水膜；生產基地包括熱熔膠的高雄高科廠及廣東中山廠，與防水膜的高雄路竹廠。

誠泰科指出，食品、飲料包材是公司熱熔膠主要耕耘應用版圖，其中，大陸更佔比七成。疫情改變終端市場消費習慣，方便食品及速凍食品消費市場穩定持續增長。宅商機使品牌端朝產品多樣化與優質化發展，終端消費漲價效應，也有利對客戶價格調整。

據統計，大陸2020年食品、飲料市場規模各為4,813億元人民、1,272億元人民幣，今年預估食品、飲料市場規模可望分別成長至5,160億元人民幣、1,376億元人民幣。

誠泰科熱熔膠另一應用領域鞋材市場。2021年東奧效應未發酵，終端市場需求遞延，目前終端市場需求活絡，專業運動品牌積極回補庫存。

瞄準中國十四五政策及工安防災要求提升，中國國家政策鼓勵智慧農畜業發展，誠泰科還持續佈局中國空濾市場。新產品無鹵阻燃（UL94-V0）市場量持續擴增；精密電子無塵室應用需求持續增加，也有助拉抬高過濾效率工業應用發展商機。

此外，亞洲防水膜為全球最大市場且快速增長；市場推估，亞洲防水膜市場規模2018～2025複合成長率約10.1％。誠泰科除已站穩台灣公共建設等防水膜市佔，更攜手日本知名斜屋瓦品牌，前進日本市場，強化長期營運利基。