新盛力（4931）30日盤後公告，法人董事金山電化（香港）因轉讓持股，已低於選任董事持股的二分之一，董事職務自然解任，新盛力因非IT產品的布局，4月吸引順達（3211）取得11％股權，金山電化解除董事職務之後，剩餘的新盛力持股動向引關注。

金山電化現為新盛力第一大股東，掌握新盛力三席董事席次，任期至112年6月19日屆滿，不過金山電化（香港）今年4月減持新盛力持股達9,000張，導致持股比重銳減一半，新盛力30日公告，因法人董事持股低於選任時的二分之一，董事職務解任。

金山電化（香港）目前三席法人代表包括：林偉文（超霸電池科技有限公司董事）、黃子恒（金山工業有限公司董事及財務長）、張東仁（金山電池國際有限公司董事及總裁）。

董事職務解任之後，金山電化（香港）手上的剩餘持股有更大的處分彈性，未來的持股動向引關注，而掌握11％新盛力股權的順達，是否進入董事會抑或是加碼新盛力持股，也成為市場焦點。

新盛力將於6月28日召開股東常會，今年並無董事改選議程，不過該公司今年第一季財報揮別連三季赤字，順利轉虧為盈，單季每股盈餘0.6元，獲利年增322％。