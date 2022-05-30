上周一(5月23日)，伊朗南部城市阿巴丹(Abadan)發生建築中的10樓高的建築物倒塌，造成至少 31 人死亡。此事引爆了伊朗民眾對宗教政府的不滿，罕見的痛斥前來弔念的什葉派宗教領袖阿萊卡西爾(Mohsen Heidari AleKasir)「無恥、快滾」，警方立即發射催淚瓦斯鎮壓。

美聯社報導，自1980年伊朗伊斯蘭革命爆發以來，伊朗成了政教合一的國家，宗教領袖與世俗政治很難區分。40多年來伊朗人很少就對政府抗議，但是一周前的大樓倒塌，卻出現民眾敢痛罵伊斯蘭宗教導師的情況，可見人民對食品價格上漲和其他經濟困境的壓力越來越大，而宗教政府無力解決，使民眾難以忍受。

阿萊卡西爾是伊朗專家大會(Assembly of Experts)的成員之一，在星期一，他來到大樓瓦礫廢墟中，向大樓的死難者與家屬表示哀悼，但是附近數百名群眾並不領情，反而噓聲並大喊：「無恥！不要臉！」

60歲的阿萊卡西爾非常震驚，試圖繼續前進與民眾溝通，不過他的保鏢在發現氣氛不對後，將他帶離現場。國家電視台對該事件的現場直播也在隨後中斷，不過仍然錄到示威者的抗議聲：「我怒得想殺人；我要殺了那個殺了我兄弟的人！」

警察命令人群不要高呼反對伊斯蘭共和國的口號，然後命令他們離開，稱他們的集會是非法的。後來的影片顯示，警方動用了催淚瓦斯、棍棒與豆袋彈等陣爆武器驅離群眾，目前尚不清楚是否有人受傷，也還不知警方逮捕了多少人。

這場抗爭活動似乎無人領導，但是卻出現愈演愈烈的局面，該地區的阿拉伯部落在周日也加入了抗爭，騷亂有加劇的風險。

當局承認該棟大樓的施工出現問題，而且其中有官商勾結的成份，調查單位逮捕了13人，其中包括該市的市長。

致命的大樓倒塌，引發了伊朗建築物安全性的質疑，比如在2017年，德黑蘭標誌性的 Plasco 大樓發生了火災，隨後倒塌，造成 26人死亡。之後的一項調查發現，德黑蘭129座高樓不符合安全標準，該國總檢察長莫塔澤里(Mohammad Reza Pahlavi)承諾會解決這個問題。