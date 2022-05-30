IC設計廠威盛電子（2388）於上周宣布將在LogiMAT 2022活動上展示最新威盛Mobile360堆高機安全系統3PD配件組。LogiMAT為歐洲最大的綜合配送與製程管理國際貿易展，此活動將在5月31日至6月2日於德國斯圖加特貿易展覽中心舉行。

威盛Mobile360堆高機安全系統3PD配件組，可藉由偵測行人過於接近車身時，發出音訊警報以防止行人碰撞事故。該系統配置一個後方攝影鏡頭和雙側邊攝影鏡頭，可支援270度人員偵測區域，根據攝影鏡頭安裝的高度，可偵測到的人員區域約在4到5公尺。

透過威盛Mobile360 WorkX智慧型手機應用程式來設定堆高機的偵測區域，並可設定單一（警告）至兩個（警告和危險）監測範圍。

威盛Mobile360堆高機安全系統3PD配件組共提供三種規格，以滿足不同的操作安全使用實例。標準配件組包括威盛Mobile360 M500系統和三個攝影鏡頭。Vision配件組包括一個7吋CVBS顯示螢幕，可用於視覺警訊和提高操作員的態勢感知能力。Vision+配件組則添加了速度感測器，以進一步提升行人的安全性。

威盛電子全球行銷副總Richard Brown表示：「我們樂見於LogiMAT上首次展示威盛最新的倉庫安全和車載視訊資通訊系統。威盛Mobile360堆高機安全系統3PD功能憑藉其精確的人員偵測技術配件組，提供了最智能的方式來降低倉庫和生產設施中員工受傷和運營中斷的風險。」

威盛還將在LogiMAT展示威盛堆高機安全系統2PD + DSS配件組。除了前後行人偵測攝影鏡頭外，更添加一個駕駛攝影鏡頭，當堆高機操作員出現疲勞跡象、使用手機和抽菸時，則會向堆高機操作員發出警報。