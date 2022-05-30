李相燁在《夏娃的醜聞》飾演國會議員徐恩平。（愛爾達電視提供）

中華電信MOD與影音平台Hami Video與韓國同步獨播徐睿知復出新戲《夏娃的醜聞》，她在2020年憑藉和金秀賢主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》大受歡迎，睽違近2年重返小螢幕，搖身一變成為精心策劃13年復仇大戲，玩弄著兩個男人的「危險之花」，與實力派演員朴秉恩、李相燁和裕善互飆演技。

《夏娃的醜聞》劇情講述才貌雙全的危險之花「李拉艾（徐睿知飾）」利用一場精心策劃13年，且賭上自己人生的復仇計劃，遊走在世界第一財閥企業LY社長姜允謙（朴秉恩飾）和最年輕的國會議員徐恩平（李相燁飾）之間，最終揭露2兆韓元離婚案的內幕，並導致財閥家族崩塌，是充滿愛情、背叛、陰謀和復仇的故事。

從搶先公開的預告中，可以看到徐睿知身穿華麗的晚禮服魅惑登場，只見她多次撫摸、勾引著已婚男主角朴秉恩，並說著「你不是想擁有我嗎」、「我要將你們所有人，拖進曾燃燒我的地獄火之中」、「我會在最炙熱的瞬間，最無情地摧毀你」等致命力十足的台詞。

另外，值得一提的是《夏娃的醜聞》4位主角的原型及部分故事情節，參照希臘神話中的阿佛洛狄忒、波塞頓和希拉3人間的情感糾葛，與奧菲斯和妻子歐律狄刻的悲戀，標新立異的題材討論熱度狂飆。