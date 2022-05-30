#Ukraine: Ukrainian forces in the East, using drone-dropped munitions, managed to destroy a Russian BTR-82A APC concealed next to buildings. #ยูเครน pic.twitter.com/PwTvR7lSe2 — SNOOPPCAT (@Snooppcat_xx) May 29, 2022

烏東戰況持續膠著，俄軍現階段將火力集中在北頓涅茨克(Sievierodonetsk )，盼能順利攻陷，得以在東、南部取得重大進展。然而，近期一段無人機畫面顯示，一名俄士兵在作戰時東張西望，發現無人機時還順手對它比了中指，彷彿在回應蛇島髒話事件。不過此舉似乎害了隊友，下秒直接遭烏軍轟炸成「人車火球」。

根據烏克蘭內政部高級顧問普拉夫達‧格拉申科（Pravda Gerashchenko）於telegram發布的影片，一輛隱身在建築物旁的俄軍BTR-82A輪式裝甲車，士兵們看起來像是剛結束激烈廝殺，為前往下個目的地整裝待發。此時，烏克蘭無人機高空掠過，引起一名左右張望的俄士兵注意。可以看到影片00:17秒，看到鏡頭的他也順便回贈一隻中指，似乎在回應先前蛇島士兵對著敵軍戰艦怒飆「去死吧」的超有種行為。

不過接下來的畫面可以說是高潮迭起，該名俄士兵的挑釁害了自己同袍，下秒便迎來無人機砲彈轟炸，瞬間出現一團火球，滾滾火光沖天。畫面最後只剩下裝甲車焦黑殘骸散落一地，一旁建築物還持續竄出陣陣濃煙。

貼文內容只提到地點發生在烏東地區。事實上，近期烏克蘭當局多次宣布烏東地區的局勢相當艱難，俄軍增援部隊，並加強北頓涅茨克的火力，試圖在該區搶下立足點以取得重大進展。