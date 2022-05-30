7-11與康是美販售「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」，每劑售價175元。（7-11提供）

本土疫情持續延燒，民眾對於快篩試劑需求提升，7-11與康是美稍早宣布，自明(31)日晚間起，將陸續於超過6400間指定門市銷售「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，限量25萬劑、售完為止。

7-11自5月31日晚間起於超過6000間有藥商執照許可指定門市、康是美自6月1日起於約400間門市，限量開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」，每劑售價175元，數量有限，售完為止。為便利民眾居家查詢，7-11於OPENPOINT APP推出「防疫補給站」專區，除了提供「快篩試劑」數量查詢外，更有「口罩」、「防疫用品」、「保健品」共架構四大類別，一鍵輕鬆查詢鄰近門市相關商品項目及數量。

為響應低接觸支付，7-11與康是美皆可使用OPEN錢包、icash Pay、icash2.0三大支付工具結帳，OPENPOINT會員更可直接使用OPENPOINT點數購買快篩試劑，1點折抵1元。