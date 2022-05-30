前男神團體「飛輪海」成員炎亞綸今年36歲，他因曾發表地震成因及預測判斷等言論而被封為「地質學家」、「炎P炎教授」，在社群與網友粉絲互動熱絡不陌生；他昨(29日)PO出一張照片，有網友在YouBike撿到手機，滑開螢幕竟是自己的帥氣照片，被笑虧「忠實粉絲看到這篇才發現手機掉了」，引發趣味熱議。

網路上常有「XX公社」等社群團體，除了分享爆笑迷因梗圖外，有些地方性社團也富有資訊交流及互助功能。炎亞綸昨(29日)在臉書PO出一張照片，是臉書社團「我是永和人」的社群互助發文，該網友寫道：「剛剛在頂溪站借YouBike在車籃裡看到一支手機，已送到永和分局喔！」。

有網友在頂溪站Ubike撿到手機，滑開螢幕竟是炎亞綸的帥氣照片。（圖／取自炎亞綸臉書）

照片看似正常不過，背面顯示為蘋果手機，但翻到正面，滑開螢幕竟出現炎亞綸的臉，看造型是粉紅髮色的近照，臉上則是閉眼充滿閒適享受感的表情；一向樂於搞笑互動的炎亞綸，分享了這張照片並寫道：「欸欸，那個，我還在籃子裡～唷呼」。

貼文一出，1天內笑翻1.2萬網友點讚，網紅鬼才阿水笑虧：「結果忠實粉絲是看到這篇才發現手機掉了 (?)」，炎亞綸回：「快把我撿回家，不想在警局過夜」，其他網友也紛紛留言：「笑屎⋯手機主人妳有看到嗎？快把他領回家呀！（炎：來唷）」、「哈哈哈，失主不一定在該社團，但不可能沒有追蹤炎P，好貼心的服務喔（炎：我失物招領主任）」、「求封面圖」、「讓偶像幫忙發文找手機，也是成就達成耶」、「粉絲售後服務第一名（炎：保固無限期）」、「差點以為是我的手機(大笑)」，熱議互動不斷。