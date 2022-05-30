許多人辛勤賺錢，就是爭取早日實現財富自由，可達成目標後，往後人生又會怎麼過？一名網友分享公務員友人案例，辛苦存到5000萬後全部存股，光一年就可領250萬元，但錢財無憂後，竟以「比較不會無聊」為由，繼續工作，讓他驚訝表示「不是應該去享受人生嗎？」。

這名網友在社群平台PTT八卦板發文，他一名當公務員的高中同學，近年存到5000萬的存款，之後便將這筆錢全部存股，如今光領股息，一年被動收入就達到250萬元，只不過這名朋友後來的想法卻讓他百思不得其解。

實現財富自由後，公務員朋友表示想持續工作，繼續領60萬年薪，認為比較有事做，不會無聊。但這項決定卻讓他十分驚訝，「財富自由了不是應該去享受人生嗎？大家股票賺翻財富自由後會想上班嗎？」。

文章曝光後，掀起網友熱烈討論，有人表示絕對會辭掉工作，做自己想做的事，「我不會，每天24都做自己的事才爽」、「不會」、「不會，我就是其中一個，對人生沒有太多追求，清閒快樂過一輩子比較重要」、「不會，就跟我一樣無業」、「我是一定不會啦，上班那麼累」。

但也有人也做同樣選擇，且少了錢財壓力，工作心態上會輕鬆許多，「繼續上啊，壓力小很多，舒服」、「就繼續賺阿，隨時可以走」、「其實很多有錢人，都還是繼續上班，交朋友」、「工作就還是加減做啦」、「做健康的阿，交朋友用的」、「他現在上班心態不一樣，整個沒壓力」、「他是對的，這才是生活」。