台股跟進美股反彈腳步，各族群普遍彈升之際，外資再把目光鎖定強者恆強領頭羊，里昂證券初評元太（8069）「買進」，推測合理股價260元，超越各外資券商，躍居最高位置。

元太股價走勢強勁，在台股中格外顯眼，30日雖遇到部分獲利了結賣壓，導致股價創高後整理，然堅實基本面持續吸引各大內外資研究機構關注，給予正向投資評等，加上其券資比近期來到五成以上，更是市場寄予軋空想像的指標股。

里昂證券指出，電子貨架標籤（ESL）具有節省零售商成本與綠能環保吸引力，需求持續飆高，帶動電子紙顯示器（EPD）產業未來幾年的成長性將非常突出，元太挾著高達95％的市占率，正是產業前景大爆發的最大受惠者。

外資估計，元太2022～2024年營收年複合成長率高達32％，憑藉產品組合改善、經濟規模上升與營運槓桿，營業利益的年複合成長率是更驚人的51％。外資賦予元太2022年每股純益估值是6.9元，已較前年度大增五成以上，2023年仍將保持逾五成的年增幅度，每股純益10.52元，首度達成每股賺一股本大關，2024年每股純益將持續加溫至13.5元。

除里昂證券賦予260元股價預期外，大型研究機構如：瑞信、野村、富邦投顧等也都持正面觀點，推測合理股價介於230～250元之間。