彈頭與女友貝貝愛情長跑七年，早已認定對方是終身伴侶。（摘自臉書）

「南拳媽媽」彈頭近日不僅將臉書大頭照更換成與女友貝貝的甜蜜合照，還在兩人過往貼文下留言：「貝貝，謝謝您，7年所有的付出，沒有一個人，會比你對我還好了，謝謝您，所有的照顧，希望妳的人生，沒有我以後，天天都開心，快樂，平安，永遠幸福。」令人聯想兩人是否感情生變？對此，彈頭坦言，兩人正在「冷靜期」，希望貝貝能答應跟他走下半輩子，一起把人生過的更好。

彈頭與貝貝愛情長跑7年，感情一直穩定甜蜜，沒想到這兩年半來受到疫情衝擊，彈頭暫停大陸商演，擔任空姊的貝貝也很久沒飛了，兩人24小時相處的日子長達700多天，很多生活大小事也逐一浮現，有待解決，她因而提出兩人暫時冷靜一下，重新思考未來。

彈頭今接受《中時新聞網》電訪表示，正在自我檢討，努力奮鬥，他衷心希望冷靜期過後能回到彼此身邊，他也大方告白：「她是我這輩子最愛的女人，母親陪我上半生，希望她能陪我下半生。我希望她是我最終也唯一的選擇。」

事實上，彈頭早就認定貝貝是終身伴侶，兩人不僅郎才女貌，彈頭與前妻所生女兒也跟貝貝相處如家人，更難能可貴的是，彈頭2019年大病一場，卧床70天，貝貝陪伴身旁細心照顧，讓他對貝貝依賴也非常感謝。如今兩人交往卡關，彈頭希望能縮短冷靜期，跟貝貝一起走過這一關，未來一起進步，把人生過的更好，未來攜手走到人生終點。